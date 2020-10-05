Минпросвещения опровергло данные о переводе школ на дистанционное обучение

Решения о переводе российских школ на дистанционное обучение на фоне роста заболеваемости коронавирусом пока не принимались. Об этом в понедельник, 5 октября, заявили в пресс-службе Минпросвещения.

«Эта информация (о переводе школ на дистанционное обучение. ― Ред.) не соответствует действительности <…> Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ (нет. ― Ред.)», ― цитирует сообщение «РИА Новости»

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков 5 октября также заявил, что вопрос о переводе вузов на удаленный режим обучения студентов пока не рассматривается.

Министр подчеркнул, что ситуация переменчива и решения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.

Ранее в этот день замминистра просвещения России Виктор Басюк заявил, что из-за роста темпов заболеваемости коронавирусом школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционное обучение.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух. Таким образом, они продлятся с 5 по 18 октября.