Выставка «Собор церковного искусства» откроется в Пскове

Проект «Собор церковного искусства Пскова» реализуется в Псковской области при поддержке Фонда президентских грантов. «Идея родилась у нашего правящего архиерея митрополита Тихона», — рассказал настоятель Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря иеромонах Серафим. По его словам, митрополит Тихон объезжал и смотрел храмы и монастыри и видел, что многое восстановлено после времен разрухи, сообщает Псковское агентство информации.

Проект был организован для поддержания, развития и популяризации традиций различных видов искусства и художественных промыслов, бытующих в русском православии, как неотъемлемой части художественного наследия народа России.

Выставка «Собор церковного искусства Пскова» откроется 14 октября в музейном комплексе «Двор Постникова».