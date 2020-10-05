Цена барреля нефти Brent выросла на 5,5% в ходе торгов

Стоимость барреля нефтяной смеси Brent с поставкой в декабре в ходе торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 5 октября, выросла на 5,5%.

Согласно данным на 17.40 мск, декабрьский фьючерс Brent торговался по $41,46 за баррель.

В свою очередь нефть WTI в ходе торгов на бирже NYMEX также подорожала. Стоимость барреля нефтяной смеси этой марки с продажей в ноябре составила $39.26.

2 октября декабрьские фьючерсы Brent подешевели на 1,98%, до $40,12 за баррель на фоне известий о заболевании американского президента Дональда Трампа и его супруги Мелании коронавирусной инфекцией. Цена ноябрьских фьючерсов WTI тогда тоже снизилась на 2,01%, до $37,94.

Кроме того, индекс S&P 500 снизился на 60 пунктов (1,78%), до отметки 3 307,75. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 238 пунктов (2,06%), до уровня 11 336,75.