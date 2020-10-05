Исследование ОК к Дню учителя: каждый четвертый пользователь Рунета подписан на своих учителей в социальных сетях

Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe к Дню учителя провели онлайн-опрос* пользователей Рунета. Оказалось, каждый третий опрошенный поздравляет своих учителей с праздником в соцсетях, самыми любимыми чаще всего называют учителей русского языка и литературы, а нелюбимыми по физике и химии, общаются со своими бывшими педагогами чаще всего лично при встрече или в соцсетях.

К сожалению, после окончания школы 59% не поддерживают связь со своими учителями. Но среди тех, кто продолжает общение после выпуска, каждый второй (48%) хотя бы один раз приходил к любимому преподавателю лично и поздравлял подарком или цветами с Днем учителя. Каждый третий (34%) использует для поздравления соцсети, отправляя виртуальный подарок (64%), текстовое сообщение (61%) или аудио- видеозапись (10%). И только 16% из них звонят по телефону.

В 29% случаев общение с педагогами после школы строится на основе личных встреч — в соцсетях с бывшими учителями общаются 15% пользователей, реже всего респонденты созваниваются (5%) и переписываются в мессенджерах (3%).

Также респонденты рассказали о своих любимых и нелюбимых учителях. По итогам опроса оказалось, что любимыми часто называют учителей русского языка и литературы (41% опрошенных), математики (33%), истории (32%), учителей начальных классов (25%), а также учителей физкультуры (19%). А вот в качестве нелюбимых респонденты вспоминают учителей химии (32% опрошенных), физики (27%), математики (26%), иностранного языка (24%) и физкультуры (17%). Интересно, что учителя математики и физкультуры одновременно вошли и в список любимых педагогов, и в список нелюбимых. Женщинам больше нравились учителя русского языка и литературы (50% против 29% мужчин). Мужчинам, напротив, нравились учителя истории (37% против 28% женщин), физкультуры (24% против 14% женщин), физики (21% против 17% женщин).

Более половины опрошенных пользователей рунета на вопрос «Имена каких школьных учителей вы помните?» ответили, что помнят имя классного руководителя (66%) и имя первого учителя (61%). Любопытно, что имя любимого учителя помнит почти каждый второй (43% опрошенных), а имя нелюбимого учителя — каждый пятый.

Примерно каждый четвертый опрошенный (24%) заявил, что подписан на некоторых своих учителей в социальных сетях, 22% — что их учителей нет в социальных сетях, еще 45% респондентов сказали, что не искали учителей в соцсетях. Зато на своих одноклассников подписаны 73% опрошенных и в 60% случаев общаются со школьными друзьями именно там, что в 1,6 раза больше, чем личные встречи (38%) и в три раза больше, чем общение по телефону (22%). Самой популярной платформой для общения со школьными друзьями среди социальных сетей стали «Одноклассники» (68% опрошенных), 58% респондентов сказали, что общаются во «ВКонтакте», 18% — в Instagram.

Чаще всего бывшие одноклассники встречались друг с другом на встрече выпускников всего лишь один раз 19%, 27% опрошенных делали это несколько раз, 6% встречаются с выпускниками ежегодно. Почти половина (48%) респондентов утверждают, что не встречались со своими одноклассниками после школы ни разу, но поддерживают общение другими способами. Каждый пятый (19%) отметил, что не общается со своими одноклассниками совсем.

Каждый пятый опрошенный пользователь приходил(а) на одну встречу выпускников, 27% опрошенных делали это несколько раз после окончания школы. 6% ежегодно встречаются с выпускниками. Почти половина вообще не встречались со своими одноклассниками после школы.

*Совместное исследование «Одноклассников» и ResearchMe, проведенное в сентябре 2020 года среди 1724 пользователей Рунета старше 18 лет, которые окончили школу.