Реконструкцию поликлиники № 3 обсудили в Петрозаводске

В парламенте Карелии обсудили будущее поликлиники № 3 в Петрозаводске, которая не может обеспечить качественное медицинское обслуживание из-за недостатка помещений. Есть возможность реконструкции здания. В частности, рассматривается вариант пристройки мансарды.

Если будет все-таки принято решение на федеральном уровне построить новую поликлинику, то администрацией Петрозаводска уже предусмотрен земельный участок для этих целей площадью 0,8 га в районе улиц Мурманская и Бесовецкая, отмечает ИА «Карелinform».

Напомним, в Петрозаводске хотят построить современную поликлинику на Кукковке. Петросовет совместно с администрацией карельской столицы нашли земельный участок для учреждения. Это территория в районе зданий № 11 и 13А по улице Ровио. Сюда легко добраться из всех районов Кукковки. На создание нового медицинского учреждения планируется потратить 1 млрд рублей.