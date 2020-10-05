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Нарколог заявил о снижении потребления алкоголя в России в два раза

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Потребление алкоголя снизилось в России в два раза. Об этом главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн заявил в понедельник, 5 октября.

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«Потребление алкоголя в стране в два раза уменьшилось — и количество обращений за наркологической помощью, и количество отравлений, и количество психозов. По всем параметрам идет некоторое оздоровление общества по части потребления алкоголя», — цитирует эксперта агентство городских новостей «Москва».

По его словам, в год россияне стали выпивать на 2–3 л алкоголя меньше, чем в Европе. Благодаря этому, потребление алкоголя постепенно снижается в течение последних 10 лет. В 2010 году на душу населения приходилось 18 л алкоголя в год, а в 2020-м — только 9,5 л, передает НСН.

Нарколог добавил, что в России около 10–15% населения злоупотребляют алкоголем. Это приводит к соматическим или неврологическим расстройствам. Можно выпивать не более 20 мл вина в лекарственных целях, но только в случае отсутствия в организме генетических и ферментативных сбоев.

Ранее в этот же день главный внештатный психиатр Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Зураб Кекелидзе сообщил, что в России каждый четвертый мужчина пожилого или старческого возраста страдает алкоголизмом.

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