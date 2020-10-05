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Соревнования в беге по природному рельефу прошли в Тамбовской области

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В Тамбовской области состоялись соревнования в беге по природному рельефу под названием «Ёлки-палки трейл». Протяженность необычных дистанций составила 3,5 км, 15 км и 22 км. Дети в возрасте от трех до десяти лет преодолели маршрут в 500 м.

Как сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру», трасса проходила по лесному массиву с крутыми подъемами и спусками, болотом и бродом. Для участников были подготовлены пункты питания.

В мероприятии приняли активное участие спортсмены-динамовцы из различных подразделений и ведомств региона, а также ветераны общества «Динамо» и воспитанники спортклуба «Юный динамовец».

В конце сентября сообщалось, что ХХIII Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России пройдет в центре Астрахани на Волге.

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