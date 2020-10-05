Синоптики спрогнозировали дождливую неделю в Санкт-Петербурге

Дожди ожидаются в течение недели в Санкт-Петербурге. Синоптики спрогнозировали завершение бабьего лета.

Первый после длительного перерыва дождь прошел в Cеверной столице 4 октября. По словам специалиста Гидрометцентра Александра Колесова, умеренные осадки ожидаются в течение всей недели. Об этом пишет телеканал «78».

В Петербурге ожидается юго-восточный и южный ветер. Температура воздуха в ночные час составит +7…+12 градусов. Заморозки не ожидаются. В дневные часы воздух будет прогреваться чуть больше нормы. При этом ожидается пониженное атмосферное давление.

Ранее сообщалось, что в Московской области синоптики прогнозируют заморозки в ближайшие дни.