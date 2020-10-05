Контроль за соблюдением правил благоустройства усилят в Рязани

Власти Рязани намерены усилить контроль за соблюдением правил благоустройства. В первую очередь, речь идет о перевозках мусора, грунта и прочих сыпучих материалов.

С начала 2020 года 53 водителей в Рязани привлекли к ответственности из-за загрязнения дорог строительным мусором. По словам руководителя Дирекции благоустройства города Ирины Трошиной, зачастую миксеры едут в сторону строительных площадок с перегрузом. Это приводит к тому, что бетон выливается и остается на дорогах. Полностью его убрать практически невозможно. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров подчеркнул, что контроль за соблюдением правил благоустройства будет усилен. В городе планируется проведение рейдов.

Наибольшее число нарушений ранее было выявлено в Портовом проезде. В мэрии отметили, что на месте зафиксирован сброс строительного мусора по ночам. В рамках месячника по благоустройству на территории частично проведут грейдирование и уберут мусор.