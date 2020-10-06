В США 2 октября заболели коронавирусом 48 252 человека. Именно статистику этого дня, скорее всего, официально и пополнил американский лидер — Дональд Трамп. С этого момента война с COVID-19 стала для республиканца во всех смыслах личной. «Китайский вирус» и раньше был главной головной болью мечтающего о втором сроке президента. Ведь именно из-за этой напасти предвыборная прогулка к 3 ноября обернулась для главы Белого дома ожесточенной гонкой, где большую часть дистанции ему приходилось смотреть в спину «сонному Джо».

Настоящий пожар в экономике, безработица, более 200 тыс. смертей из-за коронавируса. И когда в этот коктейль добавился еще один ингредиент — протесты и погромы в американских городах на расовой почве, положение у Дональда Трампа стало совсем незавидным. Но он устоял и не позволил Джо Байдену окончательно оторваться.

За месяц до выборов к нынешнему хозяину Овального кабинета вернулась уверенность. Отставание от демократа серьезно сократилось, дела в «колеблющихся штатах» (swing states), которые и предопределяют исход кампании, стали налаживаться, и ощущение надвигающейся катастрофы несколько притупилось. Экономику «выписали» из реанимации, рабочие места начали заполняться, а «кунг-флю», виновный во всех бедах Америки и лично Дональда Трампа, по его же мнению, хотя и не собирался отступать, вот-вот должен был капитулировать под воздействием одной из разрабатываемых таблеток или вакцин.

Видимо, почувствовав, что съезжать из Белого дома не придется, президент во время дебатов 29 сентября обрушился на Джо Байдена с такими выражениями, что на его фоне демократ умудрился выглядеть «вежливым и воспитанным». Хотя и бывший вице-президент, справедливости ради, пытался изо всех сил задеть оппонента если не делом, то хотя бы словом. СМИ признали победу за Джо Байденом с минимальным перевесом. Дональд Трамп объявил триумфатором схватки себя. А эксперты окрестили первый раунд очного поединка самым кошмарным в истории Америки и посоветовали действующему президенту быть посдержаннее. Во всяком случае, во втором и третьем раундах не сравнивать соперника с отходами, а то мало ли, излишняя экспрессия, дорогая сердцу ядерного электората, оттолкнет колеблющегося избирателя.

Возможно, Дональд Трамп и прислушался бы к общественному мнению. Не исключено, что даже победил бы Джо Байдена во втором, а там и в третьем раунде. Тем более что дебаты — это в значительной степени шоу, а кому как ни бывшему шоумену (был и такой этап в карьере президента США) знать, как увлечь аудиторию: надо только правильно расставить акценты и сделать выводы после первого тайма. К тому же ораторское мастерство — явно не конек демократа, и вероятность ошибки с его стороны в очном спарринге весьма велика.

Однако «китайский вирус» и тут лишил республиканца возможности нанести удар по противнику. У Дональда Трампа подтвердился COVID-19. Как теперь преуменьшать опасность заразы, когда президент сам ее подцепил, а информация о его состоянии поступает противоречивая? Как теперь убеждать американцев, что США нужен здоровый и физически сильный президент, а не какой-то 77-летний Джо Байден? Как теперь ругать оппонента за боязнь заболеть и постоянное использование масок и других средств индивидуальной защиты, если вслед за президентом заболели уже несколько человек из его окружения, включая жену Меланью?

Не помогают главе Белого дома и слухи о том, что он скрыл результаты первого экспресс-теста, желая дождаться показаний второго исследования. Не играют на руку и публикации СМИ, обращающих внимание на то, что на дебатах команда президента была без масок и наверняка заразила ни в чем неповинных американцев. Обернулась против уже больного хозяина Овального кабинета и его короткая поездка в президентском автомобиле, из окна которого он бодро приветствовал сторонников. Говорят, машина настолько безопасна, что ничего не пропускает и ничего не выпускает, а значит, водитель и охрана имеют все шансы подхватить от американского лидера «китайский вирус». Опять же — неоправданный риск для здоровья простых американцев.

Другими словами, все попытки президента казаться смелым, сильным и стойко переносящим болезнь пока умело используются политтехнологами демократов — глава государства не думает о стране. То ли дело Джо Байден, который с самого начала пандемии отменил очные встречи со сторонниками, ушел в онлайн и самоизолировался. По доброй воле и по советам врачей.

Промежуточный итог последних событий — вступивший на очень скользкий путь рейтинг Дональда Трампа. Последний опрос показал преимущество демократа над республиканцем в 14%. А тут еще Джо Байден подливает масла в огонь. Вместо того чтобы воззвать к избирателям и спросить, зачем им нужен больной лидер, который страну не уберег и сам заразился, а заодно и обрадоваться отмене дебатов 15 октября, он проявил определенную долю благородства и заботы.

Демократ одним из первых пожелал Дональду Трампу и первой леди Меланье быстрого выздоровления и заверил, что вместе с супругой Джилл будет «молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи». А потом штаб Джо Байдена и вовсе заявил, что готов согласиться на перенос дебатов с 15 октября, ведь главное — чтобы президент поскорее полностью выздоровел.

Впрочем, в этой гонке еще ничего не решено. Дональд Трамп, несмотря на 74 года, вполне может оправиться от коронавируса без серьезных осложнений и в короткие сроки. Кто тогда запретит ему говорить, что это не более чем «китайский грипп», перед лицом которого явно не стоит приносить в жертву экономику и закрывать по домам страну? И разве плохо, что лидер пережил эту напасть вместе со своим народом? Потому что не боялся и боролся за будущее, где Америка должна стать снова великой? Но, чтобы развернуть болезнь в свою сторону, ему надо вначале поправиться. А пока 7 октября всё внимание будет ориентировано на второго пилота в республиканском экипаже — Майка Пенса, который сойдется в очных дебатах с кандидатом в вице-президенты от демократов Камалой Харрис. Наверняка к этой схватке будет нетипично повышенный интерес, ведь политику придется отдуваться не только за себя, но и за того парня.

Автор — обозреватель газеты «Известия»

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