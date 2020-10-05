WWF России оценил ситуацию с загрязнением воды на Камчатке

Масштаб и характер ущерба флоре и фауне на Камчатке вряд ли может может быть результатом шторма или загрязнения акватории нефтепродуктами, рассказал «Известиям» директор программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

«Это с большой вероятностью высокотоксическое загрязнение веществом с высокой растворимостью, так как оказались пораженными и донные организмы. Об этом свидетельствуют и последствия, которые ощутили на себе серфингисты», — сказал эколог.

По его словам, это может означать, что загрязнен не поверхностный слой воды, как это было бы в случае с разливом нефтепродуктов, а вся ее толща.

О масштабах и последствиях загрязнения можно будет судить после получения результатов экспертизы образцов воды и погибших морских животных, добавил представитель WWF России. Для лабораторных исследований они были доставлены в Москву 4 октября.

Пострадавшая фауна и флора

За последние дни на берегах Камчатки нашли мертвые красные водоросли и брюхоногих моллюсков, рассказал «Известиям» доктор биологических наук, координатор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Сергей Коростелев.

«Красные водоросли обитают на большой глубине — от 15 м, и шторма им не страшны. Оказаться на берегу они могут только в крайне редком случае и уж точно не в таких количествах. Это же можно сказать и о брюхоногих моллюсках, раковины которых обычно на берег выносит уже пустыми. Здесь же мы видим раковину с погибшим моллюском внутри», — сказал биолог.

Также экологи обнаружили «огромное» количество погибших морских ежей, мертвого пятиугольного прибрежного краба. Фиксируются повышенные выбросы мидий, которых регулярно выбрасывает штормом, но сейчас их на берегу на порядок больше, отметили в WWF России.

Погибшей рыбы наблюдается мало, однако это может быть из-за обилия чаек, которые быстро съедают легкодоступную пищу, допустили экологи.

Серферы

Помимо животных и растений, на Камчатке уже есть первые пострадавшие люди. Ими стали серферы, в том числе члены сборной России по серфингу Майя Рудик и Дмитрий Ильясов.

Рудик и Ильясов в сентябре занимались индивидуальными тренировками по серфингу на прибрежной территории Тихого океана, на Халактырском пляже под Петропавловском-Камчастким.

В результате Рудик и Ильясова получили химические ожоги роговиц глаз из-за загрязненной воды, о чем «Известиям» 5 октября рассказали юристы спортсменов Екатерина Ипполитова и Юрий Борисов. Спортсмены посетили местную частную офтальмологическую клинику «Альмед» в минувшие выходные.

Серферы 5 октября подали жалобы в камчатскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Они просят провести проверку по факту загрязнения и возбудить уголовные дела.

В жалобе речь идет о статьях о загрязнении вод (ст. 250 УК), о загрязнении морской среды (ст. 252 УК), о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК) и о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК).

Полное медицинское обследование серферы планируют пройти по возвращении в Москву. С 2016 года серфинг включен в программу олимпийских видов спорта.

Ранее в этот день власти Камчатки назвали три вероятные причины загрязнения прибрежных вод, среди которых техногенное загрязнение в связи с деятельностью человека, природные воздействия и последствия сейсмической активности.

Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК материалы проверки о массовой гибели морских животных на Камчатке.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже и о тысячах морских животных, которые выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно. Пробы отправлены на анализ в Москву и Владивосток.