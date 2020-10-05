В Париже ужесточат ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом

Власти Парижа решили ужесточить ограничения в городе для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 5 октября, сообщил полицейский префект французской столицы Дидье Лаллеман, передает BFMTV.

С 6 октября в столице закрываются все бары. Рестораны продолжат работу, но при строгом соблюдении новых санитарных правил. Будут закрыты спортклубы, бассейны будут работать только для школьников.

Согласно нововведениям, теперь на улицах не имеют право собираться вместе более 10 человек.

Администрация супермаркетов обязана будет соблюдать правило, согласно которому на 4 кв. м площади должно приходиться по одному клиенту. Музеи, кинотеатры и театры продолжат работу при строгом следовании установленным санитарным нормам.

4 октября во Франции за сутки выявили более 12,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает RT.

Ранее в понедельник сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию из-за контактов с носителем коронавируса, сообщает RNS.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.