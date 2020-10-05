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В Липецке до зимы планируют отремонтировать еще пять улиц

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В Липецке объявили аукционы на дорожный ремонт пяти улиц. Работы планируют завершить к 1 декабря, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет о дорожных участках на проезде Строителей, на улице Циолковского, улице Металлургов, улице Терешковой и улице Березина. Власти намерены направить на ремонт почти 170 млн рублей, пишет GOROD48.

Подрядчиков определят до конца недели. Они должны будут завершить дорожные работы до 30 ноября.

23 сентября сообщалось, что в Липецке приступили к организации дорожного движения на проспекте Победы, открыть который планируется в скором времени в тестовом режиме.

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