В России подорожали квартиры на вторичном рынке

Квартиры на вторичке подорожали сразу в нескольких российских регионах. Рост цен по итогам третьего квартала текущего года отмечен в 61 городе, среди которых лидируют Магнитогорск, Череповец, Севастополь и Челябинск. Там стомость квадратного метра возросла почти на 5%. Чуть меньше в Москве — около 3,5%. Аналитики связывают удорожание вторичного жилья с растущим спросом на фоне валютных колебаний. Многие вкладываются в недвижимость, пытаясь сохранить свои сбережения. Кроме того, стимулирует покупку квартиры льготая ипотека.