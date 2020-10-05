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Женщина пострадала при падении ветки из-за ветра в Калининграде

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В Калининграде 56-летняя женщина получила травмы при падении ветки дерева в районе Нижнего озера. Причиной инцидента стал сильный ветер.

По данным экстренных служб города, ветка упала на женщину на улице Сергеева. Пострадавшая получила рвано-ушибленную рану головы. Ее доставили в медицинское учреждение, пишет «Калининград.Ru».

После осмотра медики отправили женщину на амбулаторное лечение.

Повреждение деревьев из-за сильного ветра также было выявлено на улице Катина, набережной Маринеско, а также на улицах Суворова и Печаткой.

6 сентября в Калининграде при падении ветки в парке Макса Ашманна погибла пенсионерка. Женщина шла по территории парка, когда ветка рухнула на нее с высоты около 10 м.

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