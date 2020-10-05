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Песков заявил о контроле над ситуацией с загрязнением воды на Камчатке

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Все федеральные и региональные министерства занимаются проблемой загрязнения воды и массовой гибелью морских животных на Камчатке. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Все региональные и федеральные министерства и ведомства занимаются этой темой, это первое. Второе — я не буду, наверное, сейчас ничего говорить, но знаю, что министр [природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий] Кобылкин держит это на контроле, занимается этим вопросом», ― сказал он журналистам.

Также Песков добавил, что глава Минприроды прокомментирует эту ситуацию во второй половине дня. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в Кремле не проводят параллелей между этим случаем и ЧП в Норильске.

Ранее в этот день власти Камчатки назвали три вероятные причины загрязнения прибрежных вод, среди которых техногенное загрязнение в связи с деятельностью человека, природные воздействия и последствия сейсмической активности.

Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК материалы проверки о массовой гибели морских животных на Камчатке.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже и о тысячах морских животных, которые выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерная и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно. Пробы отправлены на анализ в Москву и Владивосток.

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