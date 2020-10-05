France Football номинировал Яшина на звание лучшего вратаря в истории

Бывшего голкипера московского «Динамо» и сборной СССР, чемпиона Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Льва Яшина включили в число претендентов на попадание в «Команду мечты». Журнал France Footbal опросил 177 журналистов из ведущих мировых СМИ, которые выбрали на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители составят символическую сборную.

В список также вошли Гордон Бэнкс, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Зепп Майер, Мануэль Нойер, Томас Нконо, Петер Шмайхель, Эдвин ван дер Сар и Дино Дзофф, уточняет RT.

В 1963 году Яшин получил приз «Золотой мяч», учрежденный France Football. Он является единственным вратарем, удостоенным этой награды, передает НСН.

В 2016 году Яшин вошел в символическую сборную всех времен по версии голландского форварда и тренера Йохана Кройфа. Список игроков появился в его автобиографии. В составе сборной «летучего голландца» также оказались Франц Беккенбауэр, Хосеп Гвардиола, Руд Крол, Гарринча, Диего Марадона, Пеле и Пит Кейзер.

19 сентября France Football учредил награду лучшему вратарю европейских чемпионатов имени советского голкипера Льва Яшина.