Приближается финал остросюжетного музыкального конкурса на «Новом Радио»

5 октября в Москве состоится финал конкурса «Музыкастинг 3.0». Слушатели «Нового Радио» и звездное жюри, в которое вошли Дима Билан, Артик (Artik & Asti), Мари Краймбрери, ELMAN, сооснователь лейбла Zhara Music Бахтияр Алиев (Bahh Tee), директор по стратегическим коммуникациям социальной сети «ВКонтакте» Константин Сидорков и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов, определят победителя музыкального проекта, который получит реактивный старт карьеры в шоу-бизнесе.

Остросюжетные повороты зрительского голосования, эмоциональные выпады членов жюри и попытки вмешательства в ход конкурса звезд шоу-бизнеса постоянно подогревали ажиотаж вокруг третьего сезона «Музыкастинга». Об этом свидетельствует и более 4 000 000 просмотров видео с выступлениями начинающих артистов в суперсовременной концертной студии «Нового Радио». Впереди основная интрига — кому из них достанется главный приз. Победитель получит всё, что нужно для успешного старта музыкальной карьеры, — запись сингла, его последующую ротацию в эфире станции, контракт с лейблом, съемку видеоклипа и гарантированное включение в лайнап популярных фестивалей VK Fest и «Жара».

В финале конкурса «Музыкастинг 3.0» примут участие:

- «Сестры Мантулины» (Назарово, Красноярский край).

Радмира и Софья — родные сестры, изначально выступали в стиле регги. Радмира порой забывает тексты песен и начинает импровизировать, да и вообще могла вовсе остаться без Софьи: родители ждали сына. В таком случае дуэт назвался бы «Руслан и Радмира Мантулины»;

- Heartskin (Томск).

Один из участников дуэта, Влад, глух на одно ухо, а Роман поначалу настолько боялся сцены, что однажды вместо себя попросил выступить другого человека. Ребята играли на одной сцене с Полом ван Дайком, а в одном из их треков можно услышать голос Басты;

- Дима Корсо (Москва).

Состоит в международном обществе иллюзионистов. Имеет за плечами большой опыт выступлений и многотысячные залы, а по образованию и вовсе математик. Первую авторскую песню написал в самолете во время очень сильной турбулентности;

- WINESMOKE (Москва).

Группа, собранная актрисой, певицей и композитором Натальей Винокуровой. Девушка готова пробивать лбом дорогу к цели, тем более что он у нее титановый: после травмы ей вмонтировали металлическую пластин;

- «Гринго & Мария Будницкая» (Жуковский, Московская область).

Семейный дуэт. Гриша сделал предложение Маше в прямом эфире известного канала, шансов отказать любимому у нее просто не было. Однако первый лайк в «Инстаграме» Маша всегда получает вовсе не от мужа, а от Иосифа Пригожина. Песня, заявленная в конкурсе, была написана в тамбуре поезда Москва — Анапа;

- STASYA (Екатеринбург).

За два месяца научилась играть на ударных и съездила в тур с женской рок-группой. Преподает вокал блогерам-миллионникам и озвучивает рекламные ролики. Обожает своего паука-птицееда Степу. Любит экспериментировать и за три года сменила более 30 причесок.

По словам генерального продюсера «Нового Радио» и председателя жюри «Музыкастинга» Романа Емельянова, участники третьего сезона проекта — это полноценный срез актуальных трендов российского шоу-бизнеса: «Все они прошли жесткий отбор, на очный этап в Москву мы пригласили всего 25 претендентов из более чем 5500 начинающих артистов, которые отправили заявки со всей России. Участники произвели неизгладимое впечатление на радиослушателей и авторитетных экспертов оригинальными песнями, запоминающимися образами и широкой палитрой жанров. За пять этапов на пути к финалу мы услышали поп, рок, хип-хоп, дэнсхолл, лайв-лупинг, синти-фанк, нео-соул и R’n’B».

Следить за ходом конкурса «Музыкастинг 3.0» и первыми узнать его результаты можно в прямом эфире «Нового Радио», на newradio.ru и в онлайн-трансляции «ВКонтакте».