Свердловская область на 100% подготовилась к отопительному периоду

Все потребители в Свердловской области подключены к отоплению. На подготовку к сезону из регионального и местных бюджетов направили 5 млрд рублей.

По данным министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, план подготовки к осенне-зимнему периоду выполнен на 100%. Об этом пишет «ТагилСити.Ру». В регионе отапливается 89 млн кв. м жилья, а также более 6 тыс. объектов социальной сферы.

В поселке Горноуральском, рядом с Нижним Тагилом, отопление включили спустя почти две недели после начала сезона. Местная котельная оказалась изношена на 80%.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области готовность к отопительному сезону составляла 96%. Муниципалитеты устраняют замечания и недостатки, а также получают паспорта готовности.