Урожай винограда сократился на Ставрополье из-за заморозков и засухи

В Ставропольском крае сократился урожай винограда по сравнению с 2019 годом. Специалисты связывают ситуацию с заморозками и летней засухой.

По последним данным, аграрии собрали чуть более 20 тыс. т винограда. За аналогичный период 2019 года урожай достиг 23 тыс. т. Об этом сообщает NewsTracker.

Площадь виноградников в регионе составляет около 4 тыс. га. Аграрии выращивают 50 сортов винограда. Технические сорта пустят на приготовление вин.

Ранее сообщалось, что в Севастополе прогноз по урожаю винограда составлял около 20 тыс. т. Площадь виноградников превышает 4,5 тыс. т. Фермеры отметили негативное влияние засушливого лета на количество винограда.