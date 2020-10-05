Лавров заявил о связи возможных мер ЕС против России с «делом Навального»

У Москвы нет сомнений в том, что режим санкций Евросоюза в отношении России будет применен из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Евросоюз в своем кругу создал еще один генерический режим [санкций] <…> за использование запрещенных видов химикатов, которые являются химическим оружием. У меня нет никаких сомнений, что этот режим будут пытаться применить к ситуации вокруг Алексея Навального», ― отметил он во время встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса.

Также Лавров подчеркнул, что Россия не оставит без ответа новые возможные санкции в отношении отечественных товаров на европейском рынке.

Ранее, 3 октября, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции, то Евросоюз обязательно введет санкции в отношении России.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкреплены фактами.

Лавров заявил 24 сентября, что в ОЗХО, которой, по утверждению Берлина, были переданы результаты анализов блогера, «морочили голову», утверждая, что никаких материалов по этому делу не получали.