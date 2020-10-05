Жителей Ростова-на-Дону предупредили о сильном ветре

В течение недели в Ростове-на-Дону ожидается ветреная погода. По данным синоптиков, температура воздуха при этом достигнет +25 градусов.

Согласно прогнозам, в первой половине недели скорость восточного ветра будет достигать 10–14 м/с. 7 октября направление ветра изменится на юго-восточное. 8 и 9 октября порывы ветра будут достигать 16 м/с. Об этом сообщает RostovGazeta.

Осадки в течение недели не ожидаются. Атмосферное давление увеличится до 763 мм рт. ст.

На прошлой неделе ветер в Ростове усиливался до 24 м/с. От жителей города поступило 61 обращение о различных инцидентах, вызванных непогодой. Речь шла о повреждении линий электропередач и падении деревьев.