Хабаровским аграриям вернут расходы на мелиорацию

Агропромышленные предприятия Хабаровского края получат обратно большую часть средств, потраченных на расчистку и осушение земель на тех угодьях, которые будут вовлечены в сельхозоборот. Краевое министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности начало принимать документы на получение господдержки в проведении мелиорации.

Как пишет ИА «Хабаровский край сегодня», субсидии перечислят через несколько месяцев. В ведомстве напомнили, что подобные меры поддержки начали оказывать местным аграриям с 2017 года, и с тех пор в рамках данного направления было выплачено более 41 млн рублей.

Речь идет о расчистке земель от деревьев, травы, кочек и пней. Благодаря господдержке с 2017 по 2020 год в Хабаровском крае введено в оборот около 3 тыс. га неиспользуемых сельхозземель. В этом году регион получил из федерального центра рекордную субсидию на проведение мелиоративных работ.

Однако аграрии были вынуждены скорректировать планы по проведению мелиорации из-за переувлажнения почв и ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом. Так, из планируемых 3,5 тыс. га земель работы ведутся либо уже завершены на 2,5 тыс. га.