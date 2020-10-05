Власти Краснодара просят предпринимателей купить машины скорой помощи

Власти Краснодара пожаловались на дефицит автомобилей скорой помощи, который возник в связи с ростом числа заболевших. Нагрузка на экстренные службы возросла, сообщил мэр Евгений Первышов.

Он обратился к бизнесу с просьбой купить дополнительные машины скорой помощи. При этом вполне достаточно автомобилей на базе «Газель», в продукции дорогих производителей авто необходимости нет, сказал Первышов, слова которого приводит ИА «Кубанские новости».

В Краснодарском крае за последние 24 часа подтвердилось 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Краснодаре положительный тест на COVID-19 получили 40 человек. С начала пандемии коронавирусом на Кубани заболели 14 482 человека.

За минувшие 24 часа в России выявлено 10 888 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил оперативный штаб.

В России за сутки выявлено 10 888 новых случаев заболевания коронавирусом.