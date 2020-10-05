Прямой эфир

Власти Краснодара просят предпринимателей купить машины скорой помощи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Краснодара пожаловались на дефицит автомобилей скорой помощи, который возник в связи с ростом числа заболевших. Нагрузка на экстренные службы возросла, сообщил мэр Евгений Первышов.

Окно роста: вирусологи ждут прихода второй волны COVID-19 в регионы
Опасения экспертов вызывает и удвоение показателей смертности от коронавирусной инфекции в столице

Он обратился к бизнесу с просьбой купить дополнительные машины скорой помощи. При этом вполне достаточно автомобилей на базе «Газель», в продукции дорогих производителей авто необходимости нет, сказал Первышов, слова которого приводит ИА «Кубанские новости».

В Краснодарском крае за последние 24 часа подтвердилось 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Краснодаре положительный тест на COVID-19 получили 40 человек. С начала пандемии коронавирусом на Кубани заболели 14 482 человека.

За минувшие 24 часа в России выявлено 10 888 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил оперативный штаб.

В России за сутки выявлено 10 888 новых случаев заболевания коронавирусом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020