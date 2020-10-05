В ОНК опровергли задержание сына Сергея Фургала

Сын бывшего губернатора Хабаровского края Антон Фургал не задержан: он был на допросе в Следственном комитете, а сейчас на свободе. Об этом 5 октября сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«На протяжении нескольких часов он был недоступен, только что вышел со мной на связь», — цитирует Мельникова ТАСС. По его словам, с сыном экс-губернатора все нормально, а о подробностях Антон Фургал расскажет, если сочтет нужным.

Ранее в понедельник сообщалось, что мужчину задержали по подозрению в совершении административного правонарушения. Якобы Антон Фургал призывал людей собираться на митинги в защиту своего отца.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Впоследствии президент России Владимир Путин лишил его полномочий.

Следствие считает Фургала причастным к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Бывшего губернатора арестовали, он содержится в СИЗО «Лефортово». Свою вину Фургал не признал.

В частности, СК обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на бизнесмена Александра Смольского.

В начале сентября Басманный суд Москвы продлил арест бывшего чиновника еще на три месяца. В ходе заседания прокурор рассказал, что экс-глава региона имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных ему лиц.

С 9 июля в Хабаровском крае продолжаются протесты, люди требуют освобождения Фургала.