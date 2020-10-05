Первый в Приморье снегопад повалил деревья

В Приморье во время первого этой осенью снегопада на трассу рухнуло несколько деревьев. Это произошло в районе поселка Восток Красноармейского района. Тонкие ветки деревьев не выдержали тяжести снега.

Фото поваленных деревьев прислали очевидцы в редакцию портала Vostokmedia. На снимках можно увидеть и другие последствия снегопада: совершенно зимнюю заснеженную трассу и ветви елей, придавленные к земле весом осадков. Местами деревья буквально ложатся на проезжую часть.

4 октября глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в некоторых регионах России начинается сезон предзимья. Похолодание ожидается на севере Новосибирской, Томской, Кемеровской областей. Предзимье наступит также и в Якутии.