Четвертый пострадавший при пожаре ребенок скончался в больнице Тюмени

В больнице Тюмени скончался четвертый ребенок, пострадавший при пожаре в СНТ «Малинка». Об этом порталу «Наш город» сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По данным издания, пожар произошел утром 30 сентября в двухэтажном деревянном доме. Пострадали четыре ребенка: пятилетняя девочка погибла на месте, остальные трое были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

1 октября СК Тюменской области сообщил об инициированной процессуальной проверке по факту гибели ребенка.

В этот же день стало известно о гибели еще двух детей, 2009 и 2013 годов рождения. В воскресенье, 4 октября, скончался последний ребенок многодетной семьи.

Известно, что в момент возгорания дети находились дома одни. Трех вытащили из огня соседи, пятилетняя девочка осталась в здании. Ее тело обнаружили после тушения. В ликвидации огня были задействованы 16 сотрудников МЧС и пять единиц техники.