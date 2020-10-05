Амурские зоозащитники просят не пристраивать животных черного окраса

Зоозащитники Благовещенска обратились к местным жителям с просьбой не отдавать «в добрые руки» котов, собак, котят и щенков черного окраса. Их могут брать для мистических ритуалов, поскольку до Хэллоуина осталось менее месяца.

Такой пост-просьба появился в Instagram зоозащитницы Татьяны Дудниковой. Она просит благовещенцев не терять бдительность вплоть до 1 декабря. Волонтер пояснила, что ажиотаж вокруг животных черного окраса длится всего два месяца в год. По статистике, в обычное время таких животных пристроить сложнее.

Как пишет Амурская служба новостей, такие сообщения-просьбы амурские зоозащитники размещают в соцсетях в преддверии Хэллоуина несколько лет подряд. Если изначально волонтеров тревожил небывалый спрос на черных кошек и котов, то теперь предупреждения пишут и насчет черных собак.