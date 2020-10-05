Буря разрушила парк во Франции и оставила на свободе 12 волков

Буря «Алекс», которая обрушилась на юго-восток Франции, разрушила природный парк «Альфа», недалеко от коммуны Сен-Мартен-Везюби в департаменте Приморские Альпы. В результате на свободе оказались 12 волков, которые не смогут жить в дикой природе, сообщает газета La Dépêche du Midi со ссылкой на местные власти 5 октября.

Ранее, 3 октября, мэр расположенной в этом регионе коммуны Льешь Дениз Лейбоф написала на своей странице в Facebook: «Парк «Альфа» с волками полностью разрушен. Волки свободны. Есть подтверждение с вертолета».

Чиновница сопроводила свой пост скриншотом сообщения префектуры Сен-Мартен-Везюби о происшествии.

Сайт телеканала Euronews со ссылкой на Французское бюро по биоразнообразию отмечает, что по крайней мере один волк из разрушенного парка умер, судьба остальных в настоящее время неизвестна. Не хватает трех разных типов этих животных — канадских волков, полярных белых и серых волков из Центральной Европы.

Региональный руководитель ведомства Эрик Хансен заявил изданию 20 Minutes, что, как только будет возможно, сотрудники Управления по биоразнообразию отправятся в этот район, чтобы оценить ситуацию и в случае необходимости поймать животных, используя ружья-транквилизаторы.

Газета Le Figaro со ссылкой на французские власти отмечает, что, по последним данным на 5 октября, в департаменте Приморские Альпы жертвами бури стали два человека, восемь пропали без вести. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Сильные ливни с ветром обрушились на Францию в пятницу, 2 октября. Основной удар стихии пришелся на юго-восток страны. Префект Приморских Альп Бернар Гонсалеc заявил, что стихия нанесла серьезный ущерб 12 коммунам, где были повреждены коммуникационные сети, оказались смыты мосты и дома. Шторм также нанес серьезный урон департаменту Бретань.

Позже, 4 октября, шторм «Алекс» обрушился и на север Италии. Из-за подъема уровня воды в реке Сезия оказались затопленными улицы и заблокированы дороги, разрушен мост, который соединяет итальянские провинции Новара и Верчелли.