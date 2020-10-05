Жителей Красноярска предупредили о резких заморозках

В Красноярск на этой неделе придут резкие заморозки. Столбик термометра опустится ниже 0, предупредили синоптики. Еще в понедельник дневная температура будет +14 градусов. А уже во вторник днем столбик термометра днем резко опустится до +4 градусов.

Снег и ветер со скоростью до 16 м/с ожидаются в среду, 7 октября. Но самый холодный день придется на пятницу, 9 октября. Днем температура составит 0 градусов, ночью будет –2. Синоптики также обещают снег. В субботу и воскресенье днем столбик термометра будет подниматься до +2 градусов, а ночью опускаться до –3 градусов, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Ночь на 5 октября стала самой холодной с начала осени в Подмосковье. В Черустях было всего +1 градус, а в Москве чуть теплее — +5 градусов. При этом дневные температуры вплоть до 8 октября будут превышать норму на 3–5 градусов.