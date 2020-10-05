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Более 150 пришкольных лагерей откроют в Казани на время каникул

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В Казани осенние каникулы пройдут в обычные сроки — со 2 по 8 ноября. На этот срок на базе 159 школ откроются пришкольные лагеря.

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Информация о каникулах была озвучена в рамках делового понедельника в исполкоме Казани. По словам начальника управления образования Ирека Ризванова, на текущий момент учебный процесс организован с соблюдением требований Роспотребнадзора. Осенние каникулы пройдут в обычный срок. Об этом пишет InKazan.ru.

В 159 школах откроются пришкольные лагеря, которые примут около 13,9 тыс. детей. Кроме того, во время каникул в штатном режиме будут работать учреждения дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что график каникул изменился в Сахалинской области. Школьники отправятся на отдых на две недели раньше — с 12 по 18 октября. Соответствующее решение было принято региональным правительством в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

4 октября замминистра просвещения РФ Виктор Басюк сообщил о введении карантина в 3% школ в стране. Речь идет об ограничительных мерах как в связи с ОРВИ, так и в связи с коронавирусом.

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