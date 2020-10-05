Россия впервые стала лидером по числу туристов на Мальдивах

Туристический поток из России на Мальдивские острова в сентябре вырос по сравнению с августом в пять раз, в этом месяце россияне впервые стали лидерами по туризму в этой стране. Об этом 5 октября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Иммиграционного бюро страны.

В сентябре Мальдивы посетили 2065 граждан России, а общее число путешественников составило 9,5 тыс. человек.

На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты, откуда приехали чуть больше тысячи туристов, третье заняли США с 935 туристами. Далее страны разместились так: Великобритания (625), Испания (466), Бразилия (444), Германия (362), Франция (279), Индия (262) и Египет (232 туриста).

В 2019 году на архипелаге отдохнуло 83,4 тыс. российских граждан, это стало рекордным показателем. По итогам прошлого года россияне заняли шестое место по численности иностранных туристов.

Планирующим путешествие в республику иностранным туристам необходимо до вылета из своей страны загрузить результаты ПЦР-тестов на коронавирус на правительственный портал (не позднее чем за 72 часа до вылета).

В начале октября стало известно, что в текущем году Турцию посетило около 700 тыс. россиян. Это намного меньше обычного числа российских путешественников.

На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта прекратила международное авиасообщение, оставались только вывозные рейсы, которыми граждане страны возвращались на родину.

С 1 августа были возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа появились рейсы в Швейцарию для обладателей вида на жительство.

3 сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.