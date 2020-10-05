Ростехнадзор проверяет 426 опасных предприятий в Арктической зоне

Ростехнадзор в настоящее время проводит проверки на 426 опасных производственных объектах (ОПО) в Арктической зоне, которые, в частности, занимаются хранением и транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Проверки были начаты по поручению президента России Владимира Путина после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, рассказал глава ведомства Алексей Алешин, пишет «Лента.ру».

По его словам, на данный момент проверка 264 объектов уже завершена. Выявлено почти 2,6 тыс. нарушений, привлечено к ответственности 54 собственника, а сумма наложенных штрафов составила 6,5 млн рублей.

Окончательных результатов расследования норильской аварии еще нет, но определенные выводы по итогам уже сделаны. «Та нормативная база, которая сейчас есть, в целом позволяет контролировать объекты, подобные резервуару в Норильске, — отметил руководитель Ростехнадзора в интервью агентству «Интерфакс». — Компаниям необходимо активно внедрять технические средства, которые могли бы помочь отслеживать и предотвращать такого рода события».

Также Алешин сообщил, что Ростехнадзор подготовит предложение о запрете использования в экологически значимых регионах резервуаров большого объема.

В середине марта состоялось заседание коллегии Ростехнадзора, посвященное итогам 2019 года. В ходе мероприятия зампред правительства Юрий Борисов отмечал успехи ведомства в решении стоящих перед ним задач.

«Сегодня под контролем ведомства находятся более миллиона объектов. До образования службы в ее современном виде надзор за ними осуществлялся в четыре раза большим числом сотрудников. Тем не менее ключевые показатели оценки результативности работы демонстрируют высокую эффективность», — подчеркивал он.

По его словам, «с 2010 по 2019 год аварийность снизилась на 60%, а количество смертельных случаев — на 63%».