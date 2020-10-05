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Работы по ликвидации экологической угрозы идут на «Усольехимпроме»

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В Иркутскую область прибыл сводный отряд Минобороны России для ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории предприятия «Усольехимпром». Специалисты проводят работы по демонтажу цеха ртутного электролиза. Военнослужащие подразделений войск РХБ защиты используют авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловую машину УТМ-80М.

Как уточняет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа, специалисты при помощи анализатора ртути каждый день проводят химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки. Всего в мероприятиях принимают участие более 60 военных и 20 единиц техники.

В августе президент России Владимир Путин поручил привести в безопасное состояние объекты в Усолье-Сибирском. Правительство России совместно с региональными властями должно решить вопрос о передаче территорий предприятия. Госкорпорация «Росатом» занимается программой по приведению города в безопасное состояние.

28 сентября сообщалось, что все 16 емкостей с химическими отходами на промышленной площадке «Усольехимпрома», которые должны утилизировать в первую очередь, установлены в безопасное положение, исключающее утечку.

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