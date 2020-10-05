Сенатор Клишас рассказал об отрицательном тесте на коронавирус

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил «Известиям», что перешел на удаленный режим работы из-за повышенной температуры.

Накануне политик провел несколько дней в стационаре.

— Все тесты на ковид отрицательные, по итогам КТ легкие чистые, — сказал сенатор, отметив, что сейчас находится на даче и неделю будет работать дистанционно.

За минувшие 24 часа, по данным оперативного штаба, в России выявлено 10 888 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на сегодняшний день в стране выявлен 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.