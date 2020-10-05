Армения потребовала от ЕСПЧ принять меры в отношении Турции из-за Карабаха

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил от Армении запрос с требованием принять меры в отношении Турции из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 5 октября, заявили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

«Суд получил от Армении запрос на основании правила 39 (Регламента ЕСПЧ. ― Ред.) против Турции», ― рассказали агентству.

Ранее, 27 сентября, Армения уже обращалась в ЕСПЧ с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов в Нагорном Карабахе. В принятом решении суда отмечалось, что сложившаяся в Карабахе ситуация может привести к риску нарушений Конвенции по правам человека.

Чтобы предотвратить такие нарушения и в соответствии с правилом 39 Регламента суда, ЕСПЧ попросил Азербайджан и Армению воздерживаться от принятия каких-либо мер, в частности военных действий, которые могут привести к нарушениям прав гражданского населения, гарантированных Конвенцией, в том числе к созданию угрозы их жизни и здоровью.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.