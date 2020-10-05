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Скорая помощь Барнаула не справляется с возросшим числом вызовов

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Количество вызовов скорой помощи в Барнауле выросло в два раза. В городе круглосуточно работает почти 70 бригад. В первую очередь обрабатываются экстренные вызовы — ДТП, инсульты, инфаркты и так далее, сообщают «Вести Алтай».

«Для нас нормальное количество вызовов — это где-то от 800 до 900. Вот, например, вчера было вызовов 1700 с лишним. А сегодня было 1550, такого количества вызовов не было никогда. Их настолько много, что мы не успеваем обслужить за смену», — рассказал заместитель главного врача станции скорой помощи Барнаула Евгений Зулинский.

Стало больше пациентов с симптомами ОРВИ и температурой, отмечает altapress.ru. Ранее в клинической больнице скорой помощи в Барнауле снова произошла вспышка коронавируса.

Напомним, в больницах Самарской области увеличат коечный фонд для зараженных коронавирусной инфекцией, а также задействуют еще 10 бригад скорой медицинской помощи. Правительство региона выделило 300 млн рублей на фонд оплаты труда работников учреждений здравоохранения.

28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о важности соблюдения масочного режима и об условиях расширения ограничений из-за коронавируса. По ее словам, рост заболеваемости COVID-19 в России связан с несоблюдением мер профилактики.

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