Прямой эфир

Сахалинских школьников отправят на каникулы на две недели раньше

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сахалинской области школьные каникулы начнутся на две недели раньше — с 12 по 18 октября. Такое решение региональное правительство приняло из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Областной минздрав и управление Роспотребнадзора по Сахалину за эту неделю выработают решение о дальнейшей работе образовательных учреждений. Не исключено введение дистанционного обучения в течение недели после каникул. Это не должно отразиться на продолжительности первой учебной четверти.

Школьные перемены: ученики Москвы после каникул могут уйти на дистанционку
В Госдуме считают, что вместо отдыха детей нужно отправить на удаленное обучение

Замглавы регионального правительства Владимир Ищук обратился к работодателям с просьбой отправить на удаленную работу тех, у кого есть дети — ученики начальных классов.

Как пишет ИА SakhalinMedia, власти возвращают ограничения по количеству участников культурно-массовых и спортивных мероприятий. Так, в закрытом помещении запрещено собирать более 50 человек. Массовые мероприятия на свежем воздухе разрешены только при условии соблюдения социальной дистанции. Сахалинцам 65+ рекомендуют оставаться дома.

На Сахалине и Курилах продолжает действовать масочный режим. За его несоблюдение предприятиям грозят штрафы. Гражданам без сахалинской регистрации требуется заранее оформить цифровой пропуск на сайте регионального правительства и предъявить справку об отсутствии коронавируса.

4 октября замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что в России на карантин закрыли около 3% школ. Речь идет о карантине как по коронавирусу, так и по ОРВИ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020