Сахалинских школьников отправят на каникулы на две недели раньше

В Сахалинской области школьные каникулы начнутся на две недели раньше — с 12 по 18 октября. Такое решение региональное правительство приняло из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Областной минздрав и управление Роспотребнадзора по Сахалину за эту неделю выработают решение о дальнейшей работе образовательных учреждений. Не исключено введение дистанционного обучения в течение недели после каникул. Это не должно отразиться на продолжительности первой учебной четверти.

Замглавы регионального правительства Владимир Ищук обратился к работодателям с просьбой отправить на удаленную работу тех, у кого есть дети — ученики начальных классов.

Как пишет ИА SakhalinMedia, власти возвращают ограничения по количеству участников культурно-массовых и спортивных мероприятий. Так, в закрытом помещении запрещено собирать более 50 человек. Массовые мероприятия на свежем воздухе разрешены только при условии соблюдения социальной дистанции. Сахалинцам 65+ рекомендуют оставаться дома.

На Сахалине и Курилах продолжает действовать масочный режим. За его несоблюдение предприятиям грозят штрафы. Гражданам без сахалинской регистрации требуется заранее оформить цифровой пропуск на сайте регионального правительства и предъявить справку об отсутствии коронавируса.

4 октября замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что в России на карантин закрыли около 3% школ. Речь идет о карантине как по коронавирусу, так и по ОРВИ.