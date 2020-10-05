Глава Еврокомиссии ушла на карантин из-за контакта с носителем COVID-19

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter, что ушла на самоизоляцию из-за контактов с носителем коронавируса.

Она рассказала, что в прошлый вторник участвовала в мероприятии, где присутствовал человек, у которого впоследствии был положительный результат теста на COVID-19.

«Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра. В четверг у меня был отрицательный результат теста на коронавирус. Сегодня протестируюсь еще раз», — написала фон дер Ляйен.

Ранее, 25 сентября, глава Евросовета Шарль Мишель прекратил двухнедельный карантин после второго отрицательного теста на наличие коронавируса. 22 сентября он перенес запланированный на 24–25 сентября саммит Евросоюза на начало октября из-за подозрения на возможное заражение этой инфекцией.

По данным статистического бюро Worldometer на 5 октября, в мире насчитывается более 35,4 млн случаев коронавируса. Погибли более 1 млн пациентов, выздоровели свыше 26,6 млн человек.