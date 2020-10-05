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Азербайджан заявил об обстреле трех городов со стороны Армении

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Азербайджанские города Бейляган, Барда и Тертер на линии соприкосновения в Карабахе подвергаются обстрелу с армянской стороны. Об этом сообщается на сайте минобороны Азербайджана в понедельник, 5 октября.

«В настоящее время города Бейляган, Барда и Тертер подвергаются обстрелу со стороны ВС Армении. Предпринимаются адекватные меры», — говорится в сообщении.

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В то же время МИД Армении сообщил в своем Telegram-канале, что заявления о нанесении Ереваном ударов по населенным пунктам в Азербайджане «является дезинформацией». В ведомстве считают, что, распространяя такую информацию, Баку готовит почву для «расширения географии войны».

В министерстве утверждают, что целью дезинформационной кампании является сокрытие массированных обстрелов со стороны Азербайджана крупных населенных пунктов Нагорного Карабаха с первых дней войны.

«Любая провокация азербайджанской стороны получит соразмерный ответ со стороны Армении», — заключили в МИДе.

Официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил на брифинге в понедельник, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерт из систем залпового огня «Смерч», «Полонез», а также турецкого T-300 Kasirga.

Утром в понедельник Степанакерт подвергся обстрелу. Осколками от четырех снарядов была усыпана центральная площадь города. Позже в городе раздалась серия из порядка 20 разрывов артиллерийских ударов.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала у себя в Facebook, что «в эти минуты противник с большой интенсивностью наносит ракетные удары по Степанакерту».

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Карабаха и предоставит Баку план своего отступления.

Очередное обострение военного конфликта в НКР произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах, разрушениях и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

В 1988 году Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР, спустя несколько лет военных действий Баку перестал контролировать регион. Баку считает территорию своей.

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