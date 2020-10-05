Скверы и площади дезинфицируют в Биробиджане

В Биробиджане проводятся противоэпидемиологические мероприятия, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. В городе возобновились работы по дезинфекции наиболее проходимых мест. В понедельник специалисты приступили к обеззараживанию скверов и площадей.

ООО «Чистый город», сотрудники которого проводят санитарную обработку, еще весной закупило специальное оборудование. Сегодня дезинфекцию провели на набережной и на площади имени Ленина.

Для обеззараживания применяется препарат, имеющий все необходимые сертификаты и рекомендованный Роспотребнадзором ЕАО для этих целей. Речь идет о гипохлорите натрия.

Раствор имеет характерный запах хлора. При распаде в быту вещество неопасно, поскольку разлагается на кислород и поваренную соль. Для человека и животных неопасно в той концентрации, которая используется для обработки общественных мест, пишет ИА EAOMedia.