В МО Армении заявили о новом наступлении Азербайджана на юге Карабаха

Вооруженные силы Азербайджана возобновили наступательные действия на юге Нагорного Карабаха. Об этом в понедельник, 5 октября, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Противник возобновил наступательные действия в южном направлении Арцахского фронта. Ведутся ожесточенные бои. Подразделения Армии обороны наносят достойный ответ вражеским силам», ― написала она на своей странице в Facebook.

Утром 5 октября корреспондент «Известий» сообщил о двух обстрелах Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). По его словам, после первого обстрела осколками от четырех снарядов была усыпана центральная площадь города. Позднее город обстреляли еще раз. Как рассказал корреспондент, упало около 20 снарядов.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Карабаха и предоставит Баку план своего отступления.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем они осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призвали к немедленному прекращению боевых действий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовал призыв лидеров трех стран и заявил, что в рамках минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.