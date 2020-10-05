Россиян хотят избавить от рекламы в платежках ЖКУ

В России предложили штрафовать за рекламу в платежках ЖКУ. С такой инициативой в Минстрой обратились депутаты Госдумы. Согласно письму, с которым ознакомились «Известия», парламентарии предлагают запретить рекламу в квитанциях. Еще два года назад печать рекламы непосредственно на платежках в нашей стране запретили, но лазейка все же осталась — рекламные листовки начали вкладывать в счета. За такую хитрость авторы инициативы предлагают ввести наказание до 0,5 млн рублей. В свою очередь представители управляющих компаний утверждают, что такая вот реклама позволяет покрыть затраты на печать и доставку квитанций до почтовых ящиков. Вот только некоторые граждане воспринимают листовку не как спам, а как руководство к действию, на чем и наживаются компании и мошенники.