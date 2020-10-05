Семь степных пожаров за сутки зафиксировали в Оренбуржье

На территории Оренбургской области за прошедшие сутки произошло семь степных пожаров на общей площади 19,07 га. Об этом пресс-служба регионального МЧС сообщает в понедельник, 5 октября.

По данным ведомства, возгорания были замечены в Ясненском, Сорочинском, Абдулинском городских округах, а также в Александровском и Бугурусланском районах. Наибольший степной пожар зафиксирован в Кваркенском районе на окраине поселка Бриент — там выгорело около 10 га сухой растительности, пишет РИА «Оренбуржье».

Лесных пожаров в эти сутки в регионе не зарегистрировано.

С начала 2020 года в Оренбуржье произошло 1174 степных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 43 тыс. га. Также зафиксировано 174 природных пожара на площади 3,25 тыс. га.

5 октября на территории Оренбурга, Бузулука, Бугуруслана, Соль-Илецкого, Кувандыкского и Сорочинского городских округов ожидается четвертый класс пожарной опасности. Такой же прогноз дают в отношении Кваркенского, Новосергиевского, Бузулукского, Беляевского, Акбулакоского, Илекского, Домбаровского, Асексеевского и Первомайского районов. На территории Орска и Новоорского района ожидается пятый класс пожарной опасности.

В сентябре сообщалось, что лесные пожары в Оренбургской области в 2020 году нанесли ущерб на сумму около 12 млн рублей.