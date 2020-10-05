Прямой эфир

Семь степных пожаров за сутки зафиксировали в Оренбуржье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Оренбургской области за прошедшие сутки произошло семь степных пожаров на общей площади 19,07 га. Об этом пресс-служба регионального МЧС сообщает в понедельник, 5 октября.

Хитрые леса: как в России восстанавливают деревья после вырубок и пожаров
В этом году на эти цели регионам было выделено более 6 млрд рублей

По данным ведомства, возгорания были замечены в Ясненском, Сорочинском, Абдулинском городских округах, а также в Александровском и Бугурусланском районах. Наибольший степной пожар зафиксирован в Кваркенском районе на окраине поселка Бриент — там выгорело около 10 га сухой растительности, пишет РИА «Оренбуржье».

Лесных пожаров в эти сутки в регионе не зарегистрировано.

С начала 2020 года в Оренбуржье произошло 1174 степных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 43 тыс. га. Также зафиксировано 174 природных пожара на площади 3,25 тыс. га.

5 октября на территории Оренбурга, Бузулука, Бугуруслана, Соль-Илецкого, Кувандыкского и Сорочинского городских округов ожидается четвертый класс пожарной опасности. Такой же прогноз дают в отношении Кваркенского, Новосергиевского, Бузулукского, Беляевского, Акбулакоского, Илекского, Домбаровского, Асексеевского и Первомайского районов. На территории Орска и Новоорского района ожидается пятый класс пожарной опасности.

В сентябре сообщалось, что лесные пожары в Оренбургской области в 2020 году нанесли ущерб на сумму около 12 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020