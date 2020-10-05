Полицейским предложат привиться от COVID-19 после медиков и учителей

В первоочередную группу по вакцинированию от коронавируса вместе с медиками и учителями войдут полицейские. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, отвечая на вопросы из регионов в ходе организованного «Единой Россией» вебинара, который транслировался в Facebook партии в понедельник, 5 октября.

«В первую очередь это медицинские работники, потом работники образования, те, кто работает с людьми, полиция. После этого все, что касается общепита, питания, транспорта и так далее», — заявил Морозов, говоря о порядке вакцинации от COVID-19 групп риска в России.

Глава думского комитета по охране здоровья напомнил, что пока вакцину одобрили для применения лицами от 18 до 60 лет. Детям и гражданам старшего возраста прививаться пока нельзя.

Ранее в понедельник в «Единой России» сообщили, что около 23% россиян выразили готовность привиться от коронавируса.

Первую в России и мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат назвали «Спутник V», его зарегистрировали 11 августа.

Еще одну вакцину от этой инфекции разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.