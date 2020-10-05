Женщина-водитель погибла при столкновении с фурой в Тюменской области

В Тюменской области лоб в лоб столкнулись легковая иномарка и грузовая фура. Погибла женщина-водитель, рассказали Megatyumen.ru в ГИБДД по региону.

Авария произошла 4 октября на 308-м км автодороги Тюмень–Омск. По предварительным данным ведомства, женщина 1991 года рождения за рулем Ford Focus выехала на встречную полосу для обгона и врезалась в фуру с прицепом.

От удара обе машины вылетели в кювет. Водитель легковушки получила различные травмы, в результате которых скончалась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ночью 5 октября сообщалось, что в Воронеже в результате массового ДТП с участием шести автомобилей погибли два человека, еще трое пострадали. Известно, что водители трех иномарок уже оформляли ДТП, когда в них врезался автомобиль Toyota. Также он столкнулся с еще двумя автомобилями — Toyota и ВАЗом.