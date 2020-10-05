Площадкой Тотального диктанта в ЕАО станет Приамурский госуниверситет

В ЕАО выбрали площадку для проведения акции «Тотальный диктант – 2020». Он состоится в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема. Дата проведения — 17 октября.

Как поясняет ИА EAOMedia, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в этом году диктант организуют в трех форматах — офлайн, онлайн и «#пишем дома».

В соответствии с последним форматом участники будут писать диктант специальной ручкой xGold на фирменном бланке, а затем пошлют его в проверочный городской пункт, созданный при университете. Ручку и бланк необходимо получить заранее.

Результаты станут известны после 31 октября, их выложат на официальном сайте акции.

Просветительская акция «Тотальный диктант – 2020» должна была состояться в апреле, но была перенесена на осень из-за пандемии коронавируса.

В этом году столицей Тотального диктанта выбрали Санкт-Петербург. На главной площадке, в здании Главного штаба Эрмитажа, свой текст прочитает Андрей Геласимов.