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Москву номинировали на туристическую премию World Travel Awards

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Москва номинирована на премию World Travel Awards, которую называют туристическим «Оскаром», говорится 5 октября в сообщении на сайте мэра Москвы.

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«Двадцать восьмого сентября стартовало открытое голосование в рамках финального этапа международной туристической премии World Travel Awards. Москва представлена в семи номинациях», — говорится в сообщении.

Москва претендует на награду в номинациях «Лучшее направление в сфере делового туризма», «Лучшее направление для сити-брейка», «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия» и «Лучшее направление для спортивного туризма», уточняется в сообщении.

В рамках премии в более чем 80 номинациях заявлены различные представители сферы туризма, а также города и достопримечательности. Все желающие могут проголосовать до 25 октября на сайте премии.

Победителей объявят 27 ноября в ходе онлайн-церемонии. Год назад предполагалось, что финал World Travel Awards 2020 пройдет в Москве.

В ноябре 2019 года Москва стала лауреатом премии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город». Ее конкурентами были Лондон, Париж и Санкт-Петербург.

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