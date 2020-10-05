Москву номинировали на туристическую премию World Travel Awards

Москва номинирована на премию World Travel Awards, которую называют туристическим «Оскаром», говорится 5 октября в сообщении на сайте мэра Москвы.

«Двадцать восьмого сентября стартовало открытое голосование в рамках финального этапа международной туристической премии World Travel Awards. Москва представлена в семи номинациях», — говорится в сообщении.

Москва претендует на награду в номинациях «Лучшее направление в сфере делового туризма», «Лучшее направление для сити-брейка», «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия» и «Лучшее направление для спортивного туризма», уточняется в сообщении.

В рамках премии в более чем 80 номинациях заявлены различные представители сферы туризма, а также города и достопримечательности. Все желающие могут проголосовать до 25 октября на сайте премии.

Победителей объявят 27 ноября в ходе онлайн-церемонии. Год назад предполагалось, что финал World Travel Awards 2020 пройдет в Москве.

В ноябре 2019 года Москва стала лауреатом премии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город». Ее конкурентами были Лондон, Париж и Санкт-Петербург.