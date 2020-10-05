Власти назвали возможные причины загрязнения воды на Камчатке

Власти Камчатского края рассматривают три причины, которые могли привести к загрязнению вод Тихого океана на побережье полуострова. Об этом рассказал глава региона Владимир Солодов.

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ», — цитирует его в понедельник, 5 октября, «РИА Новости».

По словам губернатора, загрязнение воды может быть связано с природными явлениями, например, «с поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию».

Также на чистоту воды могла подействовать сейсмическая активность. Пробы с места катастрофы отправили во Владивосток и Москву, добавил он. Там проведут точные исследования, итоги получат к середине понедельник по московскому времени.

Халактырский пляж с черным песком на побережье Авачинского залива — популярное туристическое место. Сообщения о загрязнении воды и воздуха стали появляться с сентября.

Пострадавшие люди

В период с 25 по 26 сентября девять человек обратились к медикам с жалобами на жжение в глазах после посещения загрязненного Халактырского пляжа на Камчатке. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила журналистам врио министра здравоохранения края Марина Волкова.

Пациенты получили ожоги роговицы глаза первой степени из-за контакта с загрязненной океанской водой. Как добавила министр, пока неизвестно, какое вещество вызвало ожог, так как анализы проб воды еще не готовы.

Погибли животные

В начале октября в соцсетях появились видео с мертвыми морскими обитателями, которых волны Тихого океана выбросили на берег Халактырского пляжа. Погибли морские ежы, морские звезды, осьминоги и другие представители морской фауны.

Как заявил руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников, по результатам проб, показавших превышение по фенолам и нефтепродуктам, у спецслужб появилось несколько рабочих версий об источниках загрязнения, но из-за «недостаточности оснований» выбрать одну из них невозможно.

Обстоятельства расследует Следственный комитет России.