Вирусолог назвал сроки возможного повторного заболевания COVID-19

Риск повторного заражения COVID-19 может возникнуть через шесть месяцев, когда клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген. Об этом рассказал порталу URA.RU 4 октября сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По его словам, через три-четыре месяца после заболевания коронавирусом начинается снижение числа антител.

«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая», — сказал Чепурнов.

За день до этого, 3 октября, профессор вирусологии Алексей Аграновский допустил, что коронавирус останется надолго, а следующий всплеск заболеваемости в России может произойти весной 2021 года, но будет слабее предыдущих.

В свою очередь специалист из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пока рано делать такие выводы. Однако вирусолог отметил, что раньше придерживался такой же версии, как его коллега.

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