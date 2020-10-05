Прямой эфир
Сюжет:

Вирусолог назвал сроки возможного повторного заболевания COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риск повторного заражения COVID-19 может возникнуть через шесть месяцев, когда клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген. Об этом рассказал порталу URA.RU 4 октября сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Окно роста: вирусологи ждут прихода второй волны COVID-19 в регионы
Опасения экспертов вызывает и удвоение показателей смертности от коронавирусной инфекции в столице

По его словам, через три-четыре месяца после заболевания коронавирусом начинается снижение числа антител.

«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая», — сказал Чепурнов.

За день до этого, 3 октября, профессор вирусологии Алексей Аграновский допустил, что коронавирус останется надолго, а следующий всплеск заболеваемости в России может произойти весной 2021 года, но будет слабее предыдущих.

В свою очередь специалист из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пока рано делать такие выводы. Однако вирусолог отметил, что раньше придерживался такой же версии, как его коллега.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020